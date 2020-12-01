Отвезли в лес и заставили копать могилу — за похищение человека арестован житель Ушач, его подельников разыскивают

Іван Дзедушкін • 01/12/20 3:42 • Крымінал

29 ноября жителя одной из деревень Полоцкого района затолкали в багажник легковушки и увезли в лес, где заставили копать себе могилу.



Как установили следователи в шесть часов утра к дому сельчанина подъехал 27-летний парень из Ушач вместе с несколькими своими приятелями. Они разбили в избе окна, а когда хозяин выскочил на улицу — затолкали его в багажник своей машины.

Потерпевшего привезли в лес и заставили рыть яму. Однако когда одному из похитителей по телефону сообщили, что очевидцы похищения вызвали милицию, компания бросила свою жертву и удрала.

Пока милиции удалось задержать только одного из киднепперов — это 27-летний молодо человек из Ушач. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 182 УК — похищение человека. Личности остальных участников похищения пока пытаются установить, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.