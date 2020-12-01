На озере Орцы в Миорском районе запретили ловить щуку

Сяржук Серабро • 01/12/20 13:47 • Экалогія

Запрет на любительскую рыбалку на щуку обыкновенную установлен на озере Орцы Миорского района.



Такое решение было принято местным райисполкомом 27 ноября. Запрет на вылов щуки будет действовать на этом озере до 9 июня 2022 года.

Делов в том, что, как сообщает газета «Міёрскія навіны», недавно это озеро было зарыблено. 16 ноября в водоем выпустили 3839 особей молоди карпа, 784 — щуки и 390 — белого амура.