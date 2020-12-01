Колесо обозрения должно появиться в Витебске уже в следующем году

Сяржук Серабро • 01/12/20 14:32 • Турызм

Городские власти Витебска продали право аренды участка на Аллее воинской славы для установки колеса обозрения. Во сколько это обошлось?



Колесо обозрения в парке у площади Победы планировали установить еще пять лет назад, а сама идея устройства в Витебске такого аттракциона будоражила умы чиновников как минимум с 2009 года.

Впрочем, вскоре стало понятно, что городу не до колеса обозрения и тендер 2015 года отменили без объяснения причины. Следующий подход к это идее витебские власти сделали в 2017 году — причем, колесо должно было достигать высоты 40 метров, однако, и тогда ничего не вышло.

Теперь ставка сделана на частников. Победитель аукциона определился на 77-м шаге аукциона, когда цена продажи превысила начальную почти в 44 раза, сообщает Витебский облисполком. За право построить аттракцион победителю придется заплатить более 46 000 долларов.

По условиям торгов, у победителя будет 9 месяцев после подписания договора на право аренды, чтобы возвести колесо обозрения диаметром не менее 30 метров и с закрытыми кабинками. Установленное несколько лет назад в Гомеле колесо обозрения диаметром 30 метров с 12-ю остекленными кабинками обошлось в целом в 900 000 долларов, там использовали итальянское оборудование.