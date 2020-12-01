Изменилась схема двух маршрутов автобусов, курсирующих по Билево

Сяржук Серабро • 01/12/20 14:49 • Падзеі

С 30 ноября изменилась схема движения по Билево городских автобусов, курсирующих по маршрутам №4 и №106.



Из поселков Сокольники и Васюты эти автобусы теперь поедут по улице Короткевича, затем — по улице Богатырева и улице Актеров Еременко, откуда свернут на Московский проспект и далее последуют по привычному маршруту.

С чем связано изменение схемы движения, автобусный парк не сообщает.