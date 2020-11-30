Витебская афиша с 30.11.2020 по 6.12.2020 года

Ульяна Церашкова • 30/11/20 13:34 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

30.11–2.12

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (10:15 детский, удл., 12:05 удл., 13:55 удл., 15:45 удл., 17:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (21:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Искусственный интеллект". Комедия, боевик, США, 16+ (21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Афера по-голливудски". Боевик, комедия, США, 16+ (15:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (8:30 детский удл., 9:50 детский удл., 11:40 удл., 13:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.

"Колдовство: Новый ритуал". Мистический триллер США, 16+ (17:20 удл., 19:15 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Непосредственно Каха!". Комедия, приключения, Россия, 18+ (19:25 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл.+ 0,10.

3.12–9.12

"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+ (10:15 детский, удл., 13:45 удл.; 9:30 детский, удл. в 3D, 11:10 детский удл. в 3D, 14:40 удл. в 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00, удл. +0,10.

"Комета Галлея". Лирическая комедия, Россия, 12+ (17:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Трое". Драма, мелодрама, Россия, 16+ (16:20 удл., 18:45 удл.). Цена: 5,70, удл. +0,10.

"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (8:25 детский, удл., 11:55 детский, удл., 12:50 удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00, удл. +0,10.

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (15:30 удл). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (21:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Искусственный интеллект". Комедия, боевик, США, 16+ (21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Непосредственно Каха!". Комедия, приключения, Россия, 18+ (19:15 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

30.11–2.12

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (8:25 детский, удл., 9:30 детский, удл., 11:20 удл., 13:10 удл., 15:00 удл., 16:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (17:30, 18:40 – удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

""Афера по-голливудски". Боевик, комедия, США, 16+ (21:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (удл.: 10:10 детский, 12:00, 13:50, 15:40). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.

"Бег". Триллер, Россия, 16+ (19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (20:50 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

3.12–9.12

"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+ (11:40 детский, удл., 15:10 удл.; 16:15 удл. в 3D). Цена: 5,70–7,10, детский 2D (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.

"Поли". Семейный, Франция, 6+ (16:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10 копеек

"Вечер шутов или серьёзно с приветом". комедия, мелодрама, Россия, 6+ (17-55 удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Комета Галлея". Лирическая комедия, Россия, 12+ (21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10

"Человек из Подольска". драма, комедия, Россия, 16+ (19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60

"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (9:50 детский, удл., 13:20 детский удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.

"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (8:55 детский, удл., 10:45 детский, удл., 12-35 удл., 14:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.

"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (19:00 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (21:25 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Серебряные коньки". мелодрама, приключения, фэнтези, экшн, Россия, 6+.

"Творцы снов". Анимация, Дания, 6+.

"Неадекватные люди 2". Комедия, Россия, 16+.

"Диббук". Хоррор, США, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

9.12 (19:00) «Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі». Да юбілею мастацкага кіраўніка тэатра Міхася Краснабаева. Фантастычная гісторыя.

4.05 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

5.12 (18:00) «Асенні rock’n’roll». Міні-серыял для мужчыны і жанчыны па п’есе «Rock'n'roll на захадзе сонца». Камерная сцэна.

6.12 (18:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

12.12 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

6.12 (11:00) «Насарог і Жырафа».

18.12 (11:00) «Чароўная сняжынка».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

2.12 (19:00) Концерт эстрадной музыки «Женщина, которая поет».

3.12 (19:00) Концерт камерно-инструментальной музыки «Лунная река».

4.12 (19:00) Музыкальная среда. Диалог со зрителем «Пять минут длиною в жизнь».

5.12 (11:00) Классическая музыка для малышей. «Сказки Куклы Ляли». «Как Кукла Ляля на барабане играла».

5.12 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad libitum» «Когда поет инструмент».

6.12 (19:00) Музыкально-игровая программа «Карамелька и Горошинка в космосе».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

«Insitus-2020». VI адкрытая абласная выстава інсітнага мастацтва (до 5.12).

2.12 (16:00) Вечер памяти Олега Крошкина.

Выставка-ярмарка ремесленных изделий «Новогодние подарки».

Пространственно-графическая композиция «Океан» оптико-графического театра ARTSPACE Евгения Кутаркина.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.

«Свет и атмосфера». Выставка французского художника Ива Франсуа Ги Жайо.

Выставка памяти Антона Корженевского (до 13.12).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.01).

«В хрупком шаре – мир волшебный…». Выставка новогодних елочных шаров из частного собрания Натальи Ковалевой (до 31.12).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

27.12 (11:00–14:30) «Новый год в «Здравнёво».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пионеры супрематизма. Проект Вербовка – 100». Коллекция декоративно-прикладных работ по рисункам художников-супрематистов 1915–1917 годов.

Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.

"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

"Зов Севера". Выставка клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" (до 13.12).

"Когда мы были молодыми". Графика Яна Присса (до 8.12).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Последование». Выставка фотографий фотохудожника и путешественника Василия Белякова.

Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

30.11, 2.12, 4.12 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.