Склад предпринимателя сгорел под Глубоким. Видео

ННВ • 30/11/20 14:02 • Здарэнні

Ночью 23 ноября произошел пожар на складе частного предприятия, расположенного в Обруб-Березвечский Глубокского района.



В 3:52 пожарные получили сообщение о загорании складских помещений. Когда на вызов приехали первые экипажи спасателей, крыша здания горела открытым пламенем.

На момент возникновения пожара внутри никого не было, люди не пострадали. Огнем в здании, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, повреждены крыша и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.