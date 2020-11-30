Склад предпринимателя сгорел под Глубоким. Видео
Ночью 23 ноября произошел пожар на складе частного предприятия, расположенного в Обруб-Березвечский Глубокского района.
В 3:52 пожарные получили сообщение о загорании складских помещений. Когда на вызов приехали первые экипажи спасателей, крыша здания горела открытым пламенем.
На момент возникновения пожара внутри никого не было, люди не пострадали. Огнем в здании, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, повреждены крыша и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.
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