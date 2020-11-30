Бродяга из России устроил налет на ювелирный магазин в Витебске. Видео

Іван Дзедушкін • 30/11/20 15:00 • Крымінал

Ограбление ювелирного магазина произошло в Витебске вечером 27 ноября. Налетчик выхватил у продавца подставку с украшениями на 44 000 долларов.



Судя по интерьерам на фото и видеозаписи с места происшествия, инцидент произошел в магазине «Ювелир-Карат» на улице Ленина неподалеку от площади Победы. В него зашел мужчина в медицинской маске, который некоторое время рассматривал драгоценности. Затем он попросил одну из продавщиц показать ему золотую цепочку.

Когда девушка достала подставку с украшениями, злоумышленник выхватил ее из рук продавщицы и бросился бежать. В лотке было 25 ювелирных изделий на общую сумму более 113 000 рублей, правда, часть цепочек налетчик выронил удирая.

На поиски грабители ориентировали всю витебскую милицию. Разыскивали его и в соседних областях. Выйти на след налетчика удалось только спустя трое суток — по подозрению в совершении этого дерзкого преступления в Витебске задержали 30-летнего жителя России, сообщает пресс-служба МВД.

На поиск злоумышленника был ориентирован весь личный состав витебской милиции и подразделения прилегающих областей. ☝️В течение трех суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге подозреваемого, 30-летнего россиянина, задержали в областном центре. Милиционеры нашли у него часть похищенного.

Россиянин рассказал, что в Беларуси постоянного места жительства не имеет и постоянно разъезжает по стране. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 206 УК — покушение на грабеж в особо крупном размере, теперь ему грозит остаться в нашей стране на долгие 13 лет.