Без журналистов и правозащитников: как в Витебске судят участника протестов, якобы причинившего боль силовику

• 30/11/20 1:26 • Палітыка

На второе заседание суда по делу 46-летнего Андрея Тимофеенко, которого обвиняют в причинении физической боли представителю силовых структур, не пустили журналистов и правозащитников.

Напомним, что расследование этого уголовного дела было завершено в октябре, в конце месяца прокуратура передала его в суд. Согласно версии следствия, Тимофеенко во время мирного шествия 6 сентября совершил следующие действия, расцененные, как насилие в отношении должностного лица:

  • попытку спровоцировать сотрудника внутренних органов В. на применение физической силы и специальных средств;
  • из мести за выполнение В. служебных обязанностей обвиняемый умышленно становился в боевую стойку, удерживал при этом в руках полимерную бутылку;
  • замахивался руками и бутылкой в сторону В., чем демонстрировал намерение применить к нему насилие;
  • высказывал в адрес В. словесные угрозы, которые тот воспринимал как реальные;
  • умышленно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности В., причинив ему физическую боль и побои.

Противостояние силовиков и горожан в Витебске в один из дней протестов. Фото Сергея Серебро

Произошло это, судя по всему, когда заслон из военнослужащих внутренних войск в защитной экипировке пытался преградить путь колонне протестующих по улице Ленина в сторону площади Победы.

Внутренние войска выставили цепь. Фото Сергея Серебро

Здесь цепочка силовиков оказалась слишком жидкой, чтобы удержать разделившуюся и обходящую с двух сторон колонну протестующих и в результате просто разорвалась. Никакого силового противостояния здесь не наблюдалось. Тем более не понятно, голыми руками можно причинить боль человеку, экипированному в защитный шлем, бронежилет и так называемый КЗРН — комплект защиты рук и ног.

Силовик в защитном шлеме с забралом Фото Сергея Серебро

Суд над Андреем Тимофеенко начался 24 ноября, однако, практически сразу же рассмотрение дала было отложено. 27 ноября состоялось второе заседание, при этом ни журналисты, ни правозащитники не смогли попасть в зал суда, сообщает сайт «Віцебская вясна».

Мама с коляской идет по улице Правды в сторону милицейского кордона. Фото Сергея Серебро

При этом, как отмечается интернет-изданием, свободные места в зале были заняты сотрудниками милиции в гражданской форме одежды. Заседание весь день, это дело продолжат рассматривать 1 декабря.

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 