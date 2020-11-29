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В Миорском районе легковушка вылетела в кювет, пострадал водитель
Утром 28 ноября не справившийся с управлением на скользкой дороге водитель пострадал в ДТП в Миорском районе.
На 68-м километре дороги «Полоцк-Миоры-Браслав» 52-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле «Samand», не справился с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет.
Вылетевшая под откос легковушка опрокинула, водитель получил травмы. Его пришлось отвезти в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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