В Миорском районе легковушка вылетела в кювет, пострадал водитель

ННВ • 29/11/20 14:44 • Здарэнні

Утром 28 ноября не справившийся с управлением на скользкой дороге водитель пострадал в ДТП в Миорском районе.



На 68-м километре дороги «Полоцк-Миоры-Браслав» 52-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле «Samand», не справился с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет.

Вылетевшая под откос легковушка опрокинула, водитель получил травмы. Его пришлось отвезти в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.