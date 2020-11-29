Коррупция: директор витебского госпредприятия закупал оборудование у собственной фирмы по двойной цене

Зоя Машэка • 29/11/20 15:56 • Эканоміка

Свыше 77 000 долларов ущерба одному из государственных предприятий Витебска причинил директор, организовавший закупку холодильного оборудования у фирмы, принадлежавшей ему и его сыну.



Как выявил комитет госконтроля, уже с 2017 года поставка оборудования и комплектующих пошла не от производителей, а через коммерческую «прокладку», накручивавшую цены вдвое — среди учредителей фирмы-поставщика были сам директор и его сын. Маржа при этом аккумулировалась на счетах коммерческого посредника.

Дополнительно директор оформлял подложные документы на техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования в колхозах Витебской области — ремонтировали его работники госпредприятия, а в актах выполненных работ значилась аффилированная директору и его сыну фирма, которая и получала оплату за обслуживание холодильного оборудования.

В результате госпредприятию, возглавляемому предприимчивым директором, был нанесен ущерб, превышающий в сумме 200 000 рублей. В результате против руководителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 424 УК — злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Теперь директору грозит до 9 лет лишения свободы. На его имущество уже наложен арест, сообщает пресс-служба КГК.