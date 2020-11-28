В Витебске снимают часть пригородных автобусных маршрутов — перевыполнили социальные стандарты

ННВ • 28/11/20 12:12 • Турызм

С 10 декабря Витебске снимут 9 автобусных маршрутов, выполнявшихся автобусным парком №1 по территории Витебского района.



С этой даты приостанавливается выполнение рейсов по следующим маршрутам:

Витебск — Островно по понедельникам с временем отправления 5:50;

Витебск — Островно по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с временем отправления 12:00;

Витебск — Островно по пятницам и воскресеньям с временем отправления 10:40;

Витебск — Октябрьский по субботам и воскресеньям с временем отправления 5:55;

Витебск — Мазолово по понедельникам, средам и пятницам с временем отправления 10:45;

Витебск — Трущи по вторникам и четвергам с временем отправления 16:30;

Витебск — Сущево по понедельникам, средам и пятницам с временем отправления 12:25;

Витебск — Яновичи по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с временем отправления 14:05.

Временную отмену этих маршрутов в автопарке объясняют перевыполнением социальных стандартов, а также окончанием дачного сезона. Это сокращение должно оптимизировать маршрутную сеть и, цитируем, не допустить увеличения убытков предприятия и уменьшить расходы.

Вернуть автобусы на эти маршруты обещают весной — с 30 апреля следующего года.