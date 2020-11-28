В Витебске снимают часть пригородных автобусных маршрутов — перевыполнили социальные стандарты
С 10 декабря Витебске снимут 9 автобусных маршрутов, выполнявшихся автобусным парком №1 по территории Витебского района.
С этой даты приостанавливается выполнение рейсов по следующим маршрутам:
- Витебск — Островно по понедельникам с временем отправления 5:50;
- Витебск — Островно по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с временем отправления 12:00;
- Витебск — Островно по пятницам и воскресеньям с временем отправления 10:40;
- Витебск — Октябрьский по субботам и воскресеньям с временем отправления 5:55;
- Витебск — Мазолово по понедельникам, средам и пятницам с временем отправления 10:45;
- Витебск — Трущи по вторникам и четвергам с временем отправления 16:30;
- Витебск — Сущево по понедельникам, средам и пятницам с временем отправления 12:25;
- Витебск — Яновичи по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с временем отправления 14:05.
Временную отмену этих маршрутов в автопарке объясняют перевыполнением социальных стандартов, а также окончанием дачного сезона. Это сокращение должно оптимизировать маршрутную сеть и, цитируем, не допустить увеличения убытков предприятия и уменьшить расходы.
Вернуть автобусы на эти маршруты обещают весной — с 30 апреля следующего года.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: