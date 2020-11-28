В Витебске есть два дома, построенные в виде национального бело-красно-белого флага. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 28/11/20 13:47 • Грамадства

Пока в стране идёт борьба с бело-красно-белыми флагами и лентами, в Витебске можно встретить пару домов в виде национального флага.

Эти дома находятся на улице Терешковой. Они построены в начале 1990-х годов.