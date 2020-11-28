В Витебске есть два дома, построенные в виде национального бело-красно-белого флага. Фотофакт

• 28/11/20 13:47 • Грамадства

Пока в стране идёт борьба с бело-красно-белыми флагами и лентами, в Витебске можно встретить пару домов в виде национального флага.

Эти дома находятся на улице Терешковой. Они построены в начале 1990-х годов.

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1 каментар

  1. Сергей Антипов  
    28/Лістапад/2020 у 13:55

    Ну это только при очень разбушевавшейся фантазии можно усмотреть,но выглядит интересно,ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ

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