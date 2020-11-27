Жильцам трех домов в Полоцке насчитали почти 27 000 рублей платежей за капремонт. Как так вышло?

ННВ • 27/11/20 16:03 • Эканоміка

Сразу свыше 26 800 рублей должны были уплатить жильцы трех домов в Полоцке в счет платежей на капитальный ремонт после проверки госконтролем.



Дело в том, что при проверке Комитетом госконтроля трех товариществ собственников, оказалось, что они не платили за капитальный ремонт с марта 2017 года по март 2020 года.

Эти товарищества собственников не начисляли своим членам плату за капитальный ремонт и даже не открыли счета, предназначенные для аккумулирования таких платежей.

В трех домах размещено 188 квартир, общая площадь которых составляет 10 391,9 квадратных метра. Поэтому жильцам домов начислили и предъявили к оплате свыше 26 800 рублей платы за капремонт.

С апреля по октябрь жильцы этих домов уже успели оплатить 23 4000 рублей. Комитет госконтроля контролирует поступление на счета оставшейся непогашенной задолженности, сообщает пресс-служба КГК.