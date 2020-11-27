В Витебске сбили человека, переходившего улицу Берестеня по перходу

Іван Дзедушкін • 27/11/20 14:04 • Здарэнні

Вчера, 26 ноября, на улице Берестеня в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход.



Примерно в 8:23 26-летний водитель «Volkswagen Polo» сбил 49-летнего мужчину, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезд пешеход получил травмы, его пришлось госпитализировать. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.