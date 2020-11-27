В Витебске сбили человека, переходившего улицу Берестеня по перходу
Вчера, 26 ноября, на улице Берестеня в дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход.
Примерно в 8:23 26-летний водитель «Volkswagen Polo» сбил 49-летнего мужчину, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезд пешеход получил травмы, его пришлось госпитализировать. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.
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