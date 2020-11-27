Перед судом предстанет водитель, сбивший 7-летнюю девочку в Глубоком, он превышал скорость

Іван Дзедушкін • 27/11/20 22:35 • Здарэнні

Семилетняя девочка получила тяжелые травмы в результате наезда автомобилем, уголовное дело водителя уже передали в суд.



ДТП произошло днем 21 июля на Красноармейской улице в Глубоком. 33-летний житель райцентра ехал на своей «Honda Accord» с превышением допустимой скорости — как позже установит экспертиза, он разогнался до 75,5 километра в час.

Подъезжая к припаркованным на тротуаре автомобилям глубочанин увидел выбежавшую на проезжую часть девочку, но останавливаться не стал. Ребенок не добежав до тротуара изменил направление и побежал от приближавшегося автомобиля.

В результате «Honda» сбила бежавшую по улице девочку, школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

Водителю предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 УК. Расследование этого уголовного дела завершено, прокуратура его изучила и уже направила в суд, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.