Пенсионер сгорел в собственном доме под Полоцком, пожарные считают, что он курил в постели

Зоя Машэка • 27/11/20 13:30 • Здарэнні

Вечером 26 ноября пожар с гибелью человека произошел в деревне Скабы Полоцкого района.



Пожарные получили сообщение о горящем деревенском доме в 17:16. Когда в деревню приехали первые экипажи спасателей, здание уже полыхало, крыша и потолок успели обрушиться.

Тело погибшего 63-летнего пенсионера пожарные нашли во время тушения пожара, растаскивая обрушившиеся деревянные конструкции сгоревшей избы. Огнем в доме были уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены. Также сгорело имущество, находившееся внутри.

По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожности хозяина жилища при курении, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.