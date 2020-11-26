Пьяная новополочанка с ребенком в машине переехала через бордюр и повредила два авто

Іван Дзедушкін • 26/11/20 21:51 • Здарэнні

25 ноября в оперативно-дежурную службу ГОВД Новополоцка поступило сообщение о двух поврежденных легковушках в районе дома №174 на Молодежной улице.



Как позже выяснится при изучении видеозаписей камер наблюдения, автомобиль «Mersedes» через бордюр въехал на газон и совершил столкновение с автомобилями «Volkswagen Polo» и «Volkswagen Passat», а потом покинул место происшествия.

Ориентировку на авто передали нарядам дорожно-патрульной службы. Внимание экипажа ГАИ привлек схожий по приметам автомобиль. Инспекторы остановили «Mersedes» и выяснили, что за рулем была 37-летняя новополочанка, а на пассажирском сидении находился ее 5-летний ребенок.

Позже медосвидетельствование покажет, что в выдыхаемом женщиной воздухе содержится более 1 промилле чистого алкоголя, сообщает пресс-служба ГАИ.