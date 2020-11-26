Оршанский райисполком потратит 5000 рублей на покупку двух компьютеров

Сяржук Серабро • 26/11/20 14:18 • Эканоміка

Для чиновников Оршанского райисполкома приобретут два моноблока за 5000 рублей. Какой бренд они предпочитают?



Оршанский районный исполнительный комитет объявил о закупке из одного источника двух персональных компьютеров в форм-факторе моноблока. Чиновникам необходимы персоналки на процессоре Intel Core i3, i5 или i7 с как минимум 8 гигабайтами оперативной памяти, твердотельным накопителем и диагональю экрана не менее 23,5 дюйма.

Компьютеры должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 и иметь предустановленные пакеты Microsoft Office Home & Business 2019 и Kaspersky Internet Security.

Предпочтение, согласно информации закупки, отадется моноблокам производства компании Hewlett-Packard — c целью обеспечения достаточного уровня надежности.

Поставить новые компьютеры в Оршанский райисполком должны до 10 декабря. Оплачивается обновка из бюджетных средств.