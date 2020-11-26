На «Нафтане» загорелась протекавшая солярка

Зоя Машэка • 26/11/20 12:01 • Здарэнні

25 ноября произошел пожар на «Нафтане» — горело протекавшее дизельное топливо.



В результате утечки через торцевое уплотнение перекачивающего насоса Н-8а, предназначенного для перекачки готовых нефтепродуктов, в открытой насосной парка №5 4:29 произошло загорание солярки в цеху №8.

Загорание ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Персоналом объекта включен резервный насос. Технологический процесс не нарушен. Причина инцидента устанавливается, сообщает пресс-служба ведомства.