Коров подключили к интернету вещей в Глубокском районе. Компьютеры контролируют эструс и руминацию животных

ННВ • 26/11/20 13:23 • Навука

Свыше 120 коров одели в специальные ошейники с радиомодулями — теперь молочно-товарной фермой в Глубокском районе управляют при помощи интернета вещей.



В одном из колхоз используется решение от МТС, которое представляет собой смарт-ошейник со встроенным IoT-датчиком и комплекс программного обеспечения. Данные с ошейников передаются по технологии NB-IoT.

Благодаря этим технологическим новинкам, работники в режиме реального времени могут определить наиболее оптимальное время эструса — то есть начало течки у коровы, а также онлайн контролировать руминацию — пережевывание жвачки, процесс, говорящий о состоянии здоровья животного.

Данные, собираемые с датчиков смарт-ошейников, хранятся в облачном сервисе МТС Cloud. Посмотреть их животноводы могут на любом устройстве через веб-браузер. Визуализация данных по активности и руминации осуществляется в виде подробных графиков.

— Получаемая с помощью умных ошейников информация дает возможность повысить экономическую отдачу от каждой единицы крупного рогатого скота. Кроме того, она используется для мониторинга состояния здоровья стада. В целом, данное решение оптимизирует работу сотрудников сельскохозяйственных предприятий, — так прокомментировал эксперимент директор сельхозпредприятия «Сельцы» Глубокского района Иосиф Лешкевич.

Программно-аппаратный комплес для смарт-фермы разработан совместно с китайской компанией AOTOSO — такие ошейники уже широко используются на МТФ Китая.

Встроенные IoT-модули в смарт-ошейниках отличаются низким энергопотреблением и способны проработать более 5 лет от одной батарейки. Учитывая среднюю продолжительность жизни колхозной коровы в Беларуси, замена, наверное, может и не потребоваться.