Компания молодежи разбилась под Полоцком: один человек погиб, двое в больнице

Іван Дзедушкін • 26/11/20 0:47 • Здарэнні

Утром 25 ноября «Volkswagen Passat» с компанией молодежи районе врезался в дерево в Полоцком: один человек погиб, еще двое получили травмы.



На 26-м киломере автодороги «Полоцк-Глубокое» 20-летний водитель легковушки не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в кювет, где врезался в дерево.

В авто ехали ехала компания молодёжи из четырех человек в возрасте от 18 до 21 года. Водитель и двое пассажиров в результате столкновения получили травмы, по дороге в больницу 18-летний парень умер в «скорой». Один из пассажиров не пострадал.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и ГАИ, сейчас специалисты устанавливают обстоятельства этого трагического ДТП, сообщает пресс-служба МВД.=-p0op-9