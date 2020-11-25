В Витебске пожарники по штурмовой лестнице пытались забраться на балкон, чтобы снять бело-красно-белый флаг. Что из этого вышло?

ННВ • 25/11/20 23:45 • Палітыка

Расчет пожарников по штурмовой лестнице карабкался на балкон, чтобы снять национальный флаг, но хозяйка квартиры успела спасти его от спасателей.



Как пишут в телеграм-канале, сначала снять флаг потребовали сотрудники милиции, но хозяева квартиры отказались. Тогда силовики вызвали МЧС.

Судя по видео, на вывоз приехала пожарная автоцистерна и пожарники решили забраться на балкон третьего этажа при помощи трехколенной штурмовой лестнице. Один член расчета держал лестницу, а второй по ней карабкался.

Неизвестно, укладывались ли спасатели в нормативы, но хозяйка опередила их и забрала свое имущество. Внутрь помещения проникать они не решились, и лезший по лестнице на балкон пожарник вынужден был карабкаться обратно ни с чем.

Примечательно, что именно на улице Вострецова в Витебске находится центр безопасности областного управления МЧС, открывшийся в 2017 году. Возможно, лезшие на балкон сотрудники просто хотели рассказать хозяевам о безопасности жизнедеятельности?

Напомним, что неделю назад спасатели при помощи спасательной доски ловили кораблик с бело-красно-белым флагом на пруду на улице Титова.