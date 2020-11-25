Сразу три автомобиля столкнулись в Новополоцке, пострадало два человека
Утром 27 ноября в Новополоцке произошло ДТП с участием двух легковых и грузового автомобилей, пострадали два человека.
Около 7:40 неподалеку от дома №5 на промышленной улице 37-летний водитель легкового автомобиля «Seat Ibiza», ехавший от завода «Полимир» в сторону Новополоцка, врезался в движущийся впереди седельный тягач «DAF» с самосвальным прицепом, за рулем которого был 36-летний новополочанин. Большегруз в момент столкновения, намереваясь повернуть налево, остановился, чтобы уступить дорогу встречному транспорту.
После удара о грузовик легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Reno Megan Sceniс».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 41-пассажирка пассажирка «Seat». Они получили травмы и были доставлены в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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