Пешеход погиб под колесами автомобиля в Витебске

Іван Дзедушкін • 25/11/20 22:28 • Здарэнні

Вечером 25 ноября ДТП с гибелью пешехода произошло на Янопольской улице в Витебске.



Около 18:00 ехавший на «Opel Omega» 54-летний водитель насмерть сбил 53-летнего пешехода. По словам автомобилиста, мужчина внезапно вышел на проезжую часть, световозвращающими элементами он обозначен не был.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. По факту гибели на дороге человека проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.