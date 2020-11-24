За последние 30 дней коронавирусом заразились 476 человек в Городокском районе, сейчас там свыше 200 активных случаев

Сяржук Серабро • 24/11/20 13:12 • Здароўе

На 24 ноября в Гродокском районе с начала эпидемии COVID-19 было выявлено 978 случаев заражения этой болезнью.



К 21 октября в этом районе Витебской области было выявлено 502 таких случая, то есть за последние немногим более 30 дней коронавирусом заразились еще 476 человек.

Сейчас в Городокском районе по данным местного штаба насчитывается 207 активных случаев COVID-19 — 165 пациентов лечатся амбулаторно, а еще 42 больных госпитализированы.

В Гродокском районе проживает 22 476 человек, таким образом на данный момент коронавирусом заразился уже каждый 23-й житель региона или свыше 4-х человек на сотню.