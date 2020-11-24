Ярмарка вакансий онлайн пройдет в Витебске. Куда можно устроиться?

Сяржук Серабро • 24/11/20 12:52 • Эканоміка

В четверг, 26 ноября, в Витебске пройдет онлайн ярмарка вакансий. В ней участвуют 7 организаций.



Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 12:00 на сайте электронной ярмарки вакансий Государственной службы занятости. О своем участии заявили ОАО «ВЗЭП», ОАО АТП № 4 г. Витебск, ОАО «Минскремстрой», ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», Витебская городская центральная клиническая больница, ОАО ДСУ - 45, г. Витебск и даже Октябрьский (г.Витебска) отдел Департамента охраны МВД.

Сейчас предлагается 288 вакансий, но еще не все участники ярмарки их опубликовали. Какие же специальности требуются? Например, в автопарк нужно 8 водителей автомобилей; на ВЗЭП — инженер, инженер-конструктор, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, технолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; в «Минскремстрой» — дорожный рабочий, жестянщик, изолировщик на термоизоляции, каменщик, кровельщик по металлическим кровлям, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, слесарь по сборке металлоконструкций, столяр, уборщик помещений (производственных, служебных), штукатур, электросварщик ручной сварки.

Во время эпидемии коронавируса интереснее всего, безусловно, каких специалистов не хватает в больницах. Так, в Витебской городской центральной клинической больнице есть вакансии врача-специалиста, медицинской сестры-специалиста (медицинская сестра), провизора-аналитика и фармацевта — всего вакантно 19 (sic!) мест.