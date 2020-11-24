Витебских медиков, записавших видеообращение к чиновникам, вызывали в прокуратуру

• 24/11/20 12:09 • Палітыка

24 ноября представители медицинского сообщества Витебска, записавшие второе видеообращение, вынуждены были посетить прокуратуру города.
Представители медицинского сообщества Витебска записали новое видеообращение, на этот раз они адресовали его чиновникам. Кадр из видео

Там врачам вручили письменные предупреждения о возможном нарушении различных законодательных актов: от закона о СМИ до концепции Национальной безопасности. Некоторые медики встречались с прокурорами уже второй раз.

— Состоялись, разной степени продолжительности, неконструктивные дискуссии об общественно-политической жизни в стране. На сим и расстались! — так прокомментировал итоги этого похода один из его участников в профильном чате витебских медиков.

Напомним, что видеообращение представителей медсообщества Витебска появилось 15 ноября, в нем врачи упрекали чиновников, что те не представляют интересы всех слоев населения Беларуси.

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1 каментар

  1. Micha  
    24/Лістапад/2020 у 12:38

    Не бывает дыма без огня. Народная мудрость.

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