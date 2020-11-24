Витебских медиков, записавших видеообращение к чиновникам, вызывали в прокуратуру

Сяржук Серабро • 24/11/20 12:09 • Палітыка

24 ноября представители медицинского сообщества Витебска, записавшие второе видеообращение, вынуждены были посетить прокуратуру города.



Там врачам вручили письменные предупреждения о возможном нарушении различных законодательных актов: от закона о СМИ до концепции Национальной безопасности. Некоторые медики встречались с прокурорами уже второй раз.

— Состоялись, разной степени продолжительности, неконструктивные дискуссии об общественно-политической жизни в стране. На сим и расстались! — так прокомментировал итоги этого похода один из его участников в профильном чате витебских медиков.

Напомним, что видеообращение представителей медсообщества Витебска появилось 15 ноября, в нем врачи упрекали чиновников, что те не представляют интересы всех слоев населения Беларуси.