Витебских медиков, записавших видеообращение к чиновникам, вызывали в прокуратуру
24 ноября представители медицинского сообщества Витебска, записавшие второе видеообращение, вынуждены были посетить прокуратуру города.
Там врачам вручили письменные предупреждения о возможном нарушении различных законодательных актов: от закона о СМИ до концепции Национальной безопасности. Некоторые медики встречались с прокурорами уже второй раз.
— Состоялись, разной степени продолжительности, неконструктивные дискуссии об общественно-политической жизни в стране. На сим и расстались! — так прокомментировал итоги этого похода один из его участников в профильном чате витебских медиков.
Напомним, что видеообращение представителей медсообщества Витебска появилось 15 ноября, в нем врачи упрекали чиновников, что те не представляют интересы всех слоев населения Беларуси.
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1 каментар
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24/Лістапад/2020 у 12:38
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