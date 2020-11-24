В Орше пенсионерка едва не сгорела из-за замыкания скрутки проводов в удлинителе

ННВ • 24/11/20 11:47 • Здарэнні

Утром 23 ноября на улице Белгрэс в городском поселке Ореховск Оршанского района произошел пожар в квартире 64-летней пенсионерки.



Приехавшие на вызов пожарные обнаружили сильное задымление в трехкомнатной квартире. Ее хозяйка смогла покинуть горящее жилище самостоятельно.

В результате пожара в спальне сгорели шкаф и кровать, закопчены стены, потолок, повреждено имущество.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.