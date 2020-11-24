В Орше пенсионерка едва не сгорела из-за замыкания скрутки проводов в удлинителе
Утром 23 ноября на улице Белгрэс в городском поселке Ореховск Оршанского района произошел пожар в квартире 64-летней пенсионерки.
Приехавшие на вызов пожарные обнаружили сильное задымление в трехкомнатной квартире. Ее хозяйка смогла покинуть горящее жилище самостоятельно.
В результате пожара в спальне сгорели шкаф и кровать, закопчены стены, потолок, повреждено имущество.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.
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