Кубраков в Витебске поручил разобраться с климатом в тех подразделениях, откуда во время протестов уволились милиционеры

ННВ • 24/11/20 23:14 • Падзеі

В Витебске министр МВД Иван Кубраков представил нового начальника УВД и открыл новое здание Октябрьского РОВД, при этом он обратился к теме ухода из милиции ряда сотрудников во время послевыборных протестов.



Из уст министра прозвучала критика в адрес тех, кто демонстративно бросил удостоверение на стол и уволился из органов внутренних дел, говорится на сайте МВД. Таких было несколько человек, поэтому Кубраков поручил в коллективах, где они служили, обратить внимание на климат и взаимоотношения между коллегами.

Новый начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов

Генерал-лейтенант Иван Кубарков, сам когда-то возглавлявший милицию Витебщины, в качестве уже министра представил нового начальника УВД Витебского облисполкома, которым назначен полковник милиции Андрей Любимов.

Он уверил милиционеров Витебщины, что их новый начальник прошел длинный служебный путь, в том числе возглавлял два столичных управления, за которыми были закреплены непростые участки с плотной численностью населения.

Открытие нового здания Октябрьского РОВД на улице Терешковой

Также Иван Кубраков перерезал красную ленточку перед входом в новое здание Октябрьского РОВД, которое задержанные участники акций протеста успели «обновить» раньше министра МВД.

Здание на улице Терешковой стоилось шесть лет, хотя изначально планировалось, что его возведут к маю 2015 года. Стоимость строительства нового здания райотдела, указанная в тендере в ценах июня 2013 года составляла 68 805 231 000 рублей (неденоминированных), что на тот момент ровнялось примерно 7 827 670 долларам США.

Проект здания был утвержден еще генерал-майором Александром Найденко, а строительство началось при генерал-майоре Игоре Евсееве. После этого, до сдачи райотдела в эксплуатацию успело смениться еще три начальника УВД Витебского облисполкома и вступить в должность шестой.

В новом здании Октябрьского РОВД есть просторные кабинеты с нужным оборудованием и мебелью, современный тир, не имеющий аналогов в системе ОВД, а также актовый, тренажерный и спортивные залы. Кроме того, согласно проекту, в райотделе должны быть душевые и буфет на 44 посадочных места.

Последнюю четверть века Октябрьский РОВД размещался в здании №30 на улице Суворова, доставшемся милиции в наследство от Советской Армии в середине 1990-х после расформирования ряда частей.