Кубраков в Витебске поручил разобраться с климатом в тех подразделениях, откуда во время протестов уволились милиционеры

• 24/11/20 23:14 • Падзеі

В Витебске министр МВД Иван Кубраков представил нового начальника УВД и открыл новое здание Октябрьского РОВД, при этом он обратился к теме ухода из милиции ряда сотрудников во время послевыборных протестов.
Генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков. Фото МВД

Из уст министра прозвучала критика в адрес тех, кто демонстративно бросил удостоверение на стол и уволился из органов внутренних дел, говорится на сайте МВД. Таких было несколько человек, поэтому Кубраков поручил в коллективах, где они служили, обратить внимание на климат и взаимоотношения между коллегами.

Новый начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов

Генерал-лейтенант Иван Кубарков, сам когда-то возглавлявший милицию Витебщины, в качестве уже министра представил нового начальника УВД Витебского облисполкома, которым назначен полковник милиции Андрей Любимов.

Кубраков представляет Андрея Любимова. Фото МВД

Он уверил милиционеров Витебщины, что их новый начальник прошел длинный служебный путь, в том числе возглавлял два столичных управления, за которыми были закреплены непростые участки с плотной численностью населения.

Открытие нового здания Октябрьского РОВД на улице Терешковой

Также Иван Кубраков перерезал красную ленточку перед входом в новое здание Октябрьского РОВД, которое задержанные участники акций протеста успели «обновить» раньше министра МВД.

Здание на улице Терешковой стоилось шесть лет, хотя изначально планировалось, что его возведут к маю 2015 года. Стоимость строительства нового здания райотдела, указанная в тендере в ценах июня 2013 года составляла 68 805 231 000 рублей (неденоминированных), что на тот момент ровнялось примерно 7 827 670 долларам США.

Открытие здания Октябрьского РОВД. Фото МВД

Проект здания был утвержден еще генерал-майором Александром Найденко, а строительство началось при генерал-майоре Игоре Евсееве. После этого, до сдачи райотдела в эксплуатацию успело смениться еще три начальника УВД Витебского облисполкома и вступить в должность шестой.

В новом здании Октябрьского РОВД есть просторные кабинеты с нужным оборудованием и мебелью, современный тир, не имеющий аналогов в системе ОВД, а также актовый, тренажерный и спортивные залы. Кроме того, согласно проекту, в райотделе должны быть душевые и буфет на 44 посадочных места.

Последнюю четверть века Октябрьский РОВД размещался в здании №30 на улице Суворова, доставшемся милиции в наследство от Советской Армии в середине 1990-х после расформирования ряда частей.

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