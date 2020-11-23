Витебская афиша с 23.11.2020 по 29.11.2020 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
23.11–25.11
"Афера по-голливудски". Боевик, комедия, США, 16+ (21:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (10:25 детский, удл., 12:15 удл., 14:05 удл., 15:55 удл.,17:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.
"Колдовство: Новый ритуал". Мистический триллер США, 16+ (удл.: 15:25, 17:25, 19:25). Цена: 5,70–6,60.
"Академия монстров". Анимация, семейный, Великобритания, Мексика, 6+ (8:50 детский, 13:50). Цена: 5,70–6,60, детский 2,50.
"Медвежонок Бамси и Замок Разбойников". Анимация, Швеция, 6+ (9:35 детский, 11:00 детский, удл., 12:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.
"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (19:35 удл., 21:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
26.11–2.12
"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (10:15 детский, удл., 12:05 удл., 13:55 удл., 15:45 удл., 17:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.
"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (21:25 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Искусственный интеллект". Комедия, боевик, США, 16+ (21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Афера по-голливудски". Боевик, комедия, США, 16+ (15:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (8:30 детский удл., 9:50 детский удл., 11:40 удл., 13:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.
"Колдовство: Новый ритуал". Мистический триллер США, 16+ (17:20 удл., 19:15 удл.). Цена: 5,70–6,60.
"Непосредственно Каха!". Комедия, приключения, Россия, 18+ (19:25 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл.+ 0,10.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)
23.11–25.11
""Афера по-голливудски". Боевик, комедия, США, 16+ (19:15 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (9:40 детский, удл., 11:30 удл., 13:20 удл., 15:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.
"Бег". Триллер, Россия, 16+ (17:30 удл., 21:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Академия монстров". Анимация, семейный, Великобритания, Мексика, 6+ (9:45 детский, 12:45, 15:50). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.
"Медвежонок Бамси и Замок Разбойников". Анимация, Швеция, 6+ (11:20 детский, удл., 14:25 удл.; 8:20 детский). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.
"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (17:00 удл., 19:05 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Дичь". Комедия, триллер, ужасы, США, 18+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.
26.11–2.12
"Питер Пэн и Алиса в стране чудес". Фэнтези, Великобритания, США, 6+ (8:25 детский, удл., 9:30 детский, удл., 11:20 удл., 13:10 удл., 15:00 удл., 16:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский сеанс (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,10.
"На острие". Драма, экшн, Россия, 12+ (17:30, 18:40 – удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
""Афера по-голливудски". Боевик, комедия, США, 16+ (21:20 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Союз зверей: Спасение двуногих". Анимация, семейный, Великобритания, Германия, Китай, 6+ (удл.: 10:10 детский, 12:00, 13:50, 15:40). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,10.
"Бег". Триллер, Россия, 16+ (19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Непосредственно Каха". Комедия, приключения, Россия, 18+ (20:50 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Полное погружение". Анимация, 2D/3D, Россия, 6+.
"Комета Галлея". Лирическая комедия, Россия, 12+.
"Трое". Драма, мелодрама, Россия, 16+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
24.11 (19:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.
26.11 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.
27.11 (19:00) «Перабор». Камедыя.
28.11 (18:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.
29.11 (18:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.
9.12 (19:00) «Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі». Да юбілею мастацкага кіраўніка тэатра Міхася Краснабаева. Фантастычная гісторыя.
12.12 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.
Беларускі тэатр «Лялька»
**вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
21.11 (11:00) «Умка».
22.11 (11:00) «Мой вялікі Дзядуля».
27.11 (18:00) «Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў».
28.11 (11:00) «Касмічная казка».
29.11 (11:00) «Церам-церамок».
6.12 (11:00) «Насарог і Жырафа».
18.12 (11:00) «Чароўная сняжынка».
Концерты:
Витебская областная филармония
**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
24.11 (19:00) Концерт эстрадной музыки «Женщина, которая поет».
25.11 (19:00) Музыкальная среда. Диалог со зрителем «Пять минут длиною в жизнь».
26.11 (19:00) Концерт органной музыки «Не только барокко».
28.11 (11:00) Музыкальная программа для детей «Сказки о музыкальных красках».
28.11 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad Libitum» «Барокко. Роскошь музыки».
29.11 (11:00) «Карамелька и Горошинка в интернете». Музыкально-игровая программа.
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.
«Insitus-2020». VI адкрытая абласная выстава інсітнага мастацтва (до 5.12).
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.
«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.
«Свет и атмосфера». Выставка французского художника Ива Франсуа Ги Жайо.
Выставка памяти Антона Корженевского (до 13.12).
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.
Выставка Музея утюга (до 1.01).
«В хрупком шаре – мир волшебный…». Выставка новогодних елочных шаров из частного собрания Натальи Ковалевой (до 31.12).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).
«Далекое близкое». Выставка Игоря Шкуратова.
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
«Пионеры супрематизма. Проект Вербовка – 100». Коллекция декоративно-прикладных работ по рисункам художников-супрематистов 1915–1917 годов.
Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.
"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.
"Зов Севера". Выставка клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" (до 13.12).
"Когда мы были молодыми". Графика Яна Присса (до 8.12).
21.11 (12:00) «День рождения Деда Мороза». Интерактивная программа для детей и взрослых на территории комплекса.
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Последование». Выставка фотографий фотохудожника и путешественника Василия Белякова.
Каждую пятницу (19:00) «Online: бардовский ноябрь». Музыкально-поэтические встречи с участниками народного театра-студии авторской песни – instagram-аккаунт Центра культуры.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
23.11, 25.11, 27.11 (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоопарк
ул. Я. Купалы, 17
10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.
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