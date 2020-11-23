В Орше сгорел микроавтобус, пожарные устанавливают причину возгорания. Видео

Зоя Машэка • 23/11/20 13:06 • Здарэнні

Ранним утром 23 ноября на улице Ивана Флерова в Орше произошел пожар микроавтобуса.



Когда на вызов приехали пожарные, «Peugeot Boxer» уже горел открытым пламенем. Спасателями удалось ликвидировать пожар за считанные минуты, но огнем в микроавтобусе был уничтожен салон, повреждены моторный отсек и кузов, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина пожара сейчас устанавливается.