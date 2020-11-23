На окруженной турникетами площади Победы в Витебске начали ставить новогоднюю ёлку. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 23/11/20 22:09 • Падзеі

22 ноября в Витебске на площади Победы начался монтаж главной новогодней ёлки области. Сама площадь при этом четвертый месяц оцеплена турникетами.



Сейчас посреди площади монтируют металлическую ферму, пока установлена только нижняя самая массивная часть каркаса.

Когда конструкцию смонтируют полностью, в специальных патронах установят около 270 елочек, срубленных специально для этих целей. Таким образом, железо обрастет натуральной хвоей.

Когда гигантское искусственное дерево сформируют, оно достигнет высоты 35 метров. После этого за дело примутся электрики, которое оплетут главную новогоднюю ёлку Витебской области сетью гирлянд. Только после этого развесят ёлочные игрушки.

Площадка, где идет монтаж, окружена от посторонних турникетом, что вполне обычно для мест, где идут опасные работы. В то же время впервые вся площадь Победы окружена вторым кольцом ограждений, оставшихся еще с предвыборных времен.