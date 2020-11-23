На 5 лет посадили водителя, разбившегося летом в Журжево — у него погиб пассажир

• 23/11/20 17:09 • Здарэнні

Вынесен приговор 31-летнему водителя, который в июле разбился на Журжевской улице. Авто, летевшее по городу со скоростью 114 км/ч, выкинуло в кювет, пьяный водитель сбежал с места аварии, бросив погибшего пассажира.
Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов, легковушку просто намотало на придорожное дерево. Фото СК

Поздно вечером 12 июля, пьяный молодой человек, ранее лишенный права управления автомобилем, на огромной скорости не смог справиться с управлением своей «Honda CRV» и вблизи перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов выехал на встречную полосу, а затем вылетел в кювет.

Легковушка врезалась в дерево, при этом 32-летнего парня, ехавшего непристегнутым на заднем сидении, выбросило из салона. Молодой человек получил сильные травмы и погиб.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов, легковушку просто намотало на придорожное дерево. Фото СК

Водитель также получил травмы, однако, бросив бездыханное тело приятеля, он на своих смог добраться до дома, где был позже задержан сотрудниками милиции.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 июля в районе перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов, легковушку просто намотало на придорожное дерево. Фото ГАИ

Cуд Октябрьского района признал витеблянина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и на основании части 4 статьи 317 УК приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях колонии-поселения и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.

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