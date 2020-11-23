На 5 лет посадили водителя, разбившегося летом в Журжево — у него погиб пассажир

Іван Дзедушкін • 23/11/20 17:09 • Здарэнні

Вынесен приговор 31-летнему водителя, который в июле разбился на Журжевской улице. Авто, летевшее по городу со скоростью 114 км/ч, выкинуло в кювет, пьяный водитель сбежал с места аварии, бросив погибшего пассажира.



Поздно вечером 12 июля, пьяный молодой человек, ранее лишенный права управления автомобилем, на огромной скорости не смог справиться с управлением своей «Honda CRV» и вблизи перекрестка Журжевской улицы с улицей Новоселов выехал на встречную полосу, а затем вылетел в кювет.

Легковушка врезалась в дерево, при этом 32-летнего парня, ехавшего непристегнутым на заднем сидении, выбросило из салона. Молодой человек получил сильные травмы и погиб.

Водитель также получил травмы, однако, бросив бездыханное тело приятеля, он на своих смог добраться до дома, где был позже задержан сотрудниками милиции.

Cуд Октябрьского района признал витеблянина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и на основании части 4 статьи 317 УК приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях колонии-поселения и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.