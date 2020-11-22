В Витебске повесили огромный бело-красно-белый флаг неподалеку от дома мэра. Видео

ННВ • 22/11/20 23:55 • Палітыка

Вечером 22 ноября в Витебске одном из домов, расположенном у бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг.



Фото опубликовал телеграм-канал «Витебск невероятный». Судя ним бело-красно-белое полотнище занимает шесть жилых этажей и цокольный этаж панельного дома, то есть его длина составляет примерно 17 метров.

Примечательно, что во дворе дома, на котором вывесили национальный белорусский флаг, находятся дома с квартирами чиновников. В том числе в этих домах находятся (по крайней мере до последнего времени находились) квартиры как теперешнего мэра, так уже и бывшего главы города.