У витебского журналиста милиция арестовала автомобиль с профессиональной аппаратурой

ННВ • 22/11/20 15:05 • Палітыка

У видеооператора из Витебска Вячеслава Лазарева милиция забрала легковую машину с находящейся в ней аппаратурой для видеосъемки — якобы будут проверять VIN авто.



Вячеслав Лазарев был задержан 20 ноября, когда в своем автомобиле разговаривал с несколькими знакомыми горожанами. Внезапно легковушка была блокирована сразу четырьмя машинами: на двух приехали сотрудники ГАИ, еще на двух — милиционеры.

В сопровождении патрульных автомобилей Лазарева на его машине отконвоировали к Первомайскому РОВД. Там владельцу сообщили, что проведут проверку VIN его авто, поэтому легковушку арестовывают на неопределенное время. Кроме того, в автомобиле осталась фот- видеоаппаратура, которую журналисту милиция не позволила забрать.

В салоне легковушки силовики нашли рюкзак, оставленный одним из собеседников Вячеслава Лазарева, а в нем — национальную символику, баллончики с краской и блокнот с записями. Журналист заявил, что это не его вещи.

Милиция составила на Лазарева протокол об участии в несанкционированном мероприятии — правонарушении, предусмотренном статьей 23.34 КоАП. Журналист написал в протоколе, что не согласен с ним, сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов.

Всех задержанных — журналиста и его четырех собеседников — отпустили из милиции только через пять часов.