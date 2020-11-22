Силовики на снегу — зеленые на белом. Фотофакт
Печальную фигуру в защитном снаряжении, одиноко стоящего на заснеженном берегу берегу Двины у Трех штыков под порывами ноябрьского ветра, сфотографировали витебляне.
Фото силовика опубликовали в канале «Витебск невероятный». Судя по форме одежды цвета хаки — это военнослужащий Внутренних войск МВД.
Рядом с силуэтом в шлеме видны уже набившие жителя Витебска оскомину небольшие автобусы «МАЗ», в которых по воскресным дням разъезжают по городу силовики. Очевидно, они на ветру и стуже ожидают начала очередной протестной акции.
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2 каментарыя
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22/Лістапад/2020 у 14:41
Бедные 🤬😁
22/Лістапад/2020 у 15:58 1
@ Сергей Антипов:
Отрабатывают!