Силовики на снегу — зеленые на белом. Фотофакт

• 22/11/20 13:37 • Палітыка

Печальную фигуру в защитном снаряжении, одиноко стоящего на заснеженном берегу берегу Двины у Трех штыков под порывами ноябрьского ветра, сфотографировали витебляне.
Одинокая фигура представителя силовых структур у Трех штыков в Витебске. Фото t.me/vitebsk_power

Фото силовика опубликовали в канале «Витебск невероятный». Судя по форме одежды цвета хаки — это военнослужащий Внутренних войск МВД.

Рядом с силуэтом в шлеме видны уже набившие жителя Витебска оскомину небольшие автобусы «МАЗ», в которых по воскресным дням разъезжают по городу силовики. Очевидно, они на ветру и стуже ожидают начала очередной протестной акции.

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2 каментарыя

  1. Сергей Антипов  
    22/Лістапад/2020 у 14:41

    Бедные 🤬😁

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  2. Евгений Чикилев  
    22/Лістапад/2020 у 15:58 1

    @ Сергей Антипов:
    Отрабатывают!

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