Силовики на снегу — зеленые на белом. Фотофакт

Сяржук Серабро • 22/11/20 13:37 • Палітыка

Печальную фигуру в защитном снаряжении, одиноко стоящего на заснеженном берегу берегу Двины у Трех штыков под порывами ноябрьского ветра, сфотографировали витебляне.



Фото силовика опубликовали в канале «Витебск невероятный». Судя по форме одежды цвета хаки — это военнослужащий Внутренних войск МВД.

Рядом с силуэтом в шлеме видны уже набившие жителя Витебска оскомину небольшие автобусы «МАЗ», в которых по воскресным дням разъезжают по городу силовики. Очевидно, они на ветру и стуже ожидают начала очередной протестной акции.