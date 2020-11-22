Как сейчас выглядит улица Гагарина, на которой идет реконструкция. Фотофакт
В июле в Витебске началась реконструкция улицы Гагарина. Мы посмотрели, как она выглядит сейчас.
В конце улицы - там, где была конечная трамваев, уже появились газон и тротуарная плитка (новое покрытие можно встретить и в других частях улицы). Возле Журжево уложили асфальт.
На участке от дома № 119 до дома № 162 транспорт ходит уже по новой, отремонтированной полосе. Ту полосу, по которой транспорт ехал раньше, наоборот, закрыли на реконструкцию.
В середине улицы идет замена коммуникаций водопровода, канализации. Ранее мы сообщали, что на улице Гагарина срубили деревья в связи с реконструкцией.
Дорожные рабочие трудятся и в выходной день.
Сдать новую дорогу планируют к середине 2021 года.
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