Как сейчас выглядит улица Гагарина, на которой идет реконструкция. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 22/11/20 13:40 • Грамадства

В июле в Витебске началась реконструкция улицы Гагарина. Мы посмотрели, как она выглядит сейчас.

В конце улицы - там, где была конечная трамваев, уже появились газон и тротуарная плитка (новое покрытие можно встретить и в других частях улицы). Возле Журжево уложили асфальт.

На участке от дома № 119 до дома № 162 транспорт ходит уже по новой, отремонтированной полосе. Ту полосу, по которой транспорт ехал раньше, наоборот, закрыли на реконструкцию.

В середине улицы идет замена коммуникаций водопровода, канализации. Ранее мы сообщали, что на улице Гагарина срубили деревья в связи с реконструкцией.

Дорожные рабочие трудятся и в выходной день.

Сдать новую дорогу планируют к середине 2021 года.