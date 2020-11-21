В Полоцке мужчина едва не погиб из-за забытой на включенной плите еды

ННВ • 21/11/20 11:59 • Здарэнні

20 ноября произошел пожар в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного дома в Полоцке.



В 23:05 спасатели получили сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Космонавтов. Квартира на седьмом этаже была сильно задымлена, из нее пожарные спасли 45-летенго хозяина.

Как оказалось причиной задымления стала оставленная без присмотра готовящаяся еда на включенной газовой плите, сообщается пресс-службой МЧС.