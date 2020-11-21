В Орше сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП

Іван Дзедушкін • 21/11/20 22:41 • Здарэнні

Утром 21 ноября у дома №64 на улице Черняховского в Орше обнаружили сбитого человека.



Приехавшие на вызов сотрудники ГАИ обнаружили следы, говорящие о том, что произошло дорожно-транспортного происшествия. При этом водитель, сбивший пешехода, с места ДТП скрылся.

35-летний пешеход в результате наезда получил травмы. Мужчину пришлось госпитализировать в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко.

В ходе розыска сотрудникам ГАИ удалось установить, что наезд на пешехода совершил 46-летний оршанец, управлявший «Lada Largus». Проезжая по улице Черняховского он сбил мужчину, шедшего по краю проезжей части дороги в попутном направлении, а потом уехал.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Всех, кто располагает сведениями о произошедшем, ГАИ просит позвонить по телефонам: 50-48-48, 50-18-90, 518-27-30 (МТС), 325-32-02 (А1) или по телефону 102.