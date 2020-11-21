Почти 164 000 долларов потратят на мультимедиа для нового здания КГБ в Витебске

Сяржук Серабро • 21/11/20 0:27 • Эканоміка

На мультимедийное обеспечение актового зала нового здания областного управления КГБ в Витебске потратят 418 102 рубля 41 копейку.



Тендер по выбору поставщика оборудования и материалов для этого объекта объявило открытое акционерное общество «Жилстрой». Также в стоимость входят пусконаладочные работы и расходы на монтаж, перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Согласно информации тендера эта закупка финансируется за счет собственных средств организатора торгов.

Напомним, что немногим ранее ОАО «Жилстрой» тендер на закупку 49 люстр и бра из хрусталя «Asfour Crystal» также для строящегося в Витебске здания областного управления КГБ. К сожалению стоимость этих светильников пока неизвестна.