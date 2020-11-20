За решеткой встретит свой день рождения Мисс Беларуси Ольга Хижинкова

Сяржук Серабро • 20/11/20 13:57 • Палітыка

Свой 34-й день рождения Мисс Беларуси Ольга Хижинкова будет встречать в Центре изоляции правонарушителей, ей можно послать открытку или письмо.



Мисс Беларуси 2008 года Ольга Хижинкова была схвачена силовиками у Кафедрального собора в Минске 8 ноября. 11 ноября суд приговорил ее к 12 суткам ареста, с учетом того, что в камере Хижинкова находится с 8 числа, она должна была освободиться 20 ноября.

Однако 12 ноября белорусскую королеву красоты судили еще раз и приговорили еще к 15 суткам ареста за участие в акции 11 октября. Таким образом освободится она только в начале декабря.

Ольга Хижинкова родилась 22 ноября 1986 года в деревне Заборовье Лепельского района в семье лесника и работницы фермы. В Витебске девушка окончила училище легкой промышленности, где позже стала работать преподавателем кружка театра моды. После победы в национальном конкурсе красоты 2008 года, читатели «Народных новостей Витебска» признали Хижинкову «Человеком года Витебска». Читатели «ННВ» и жители Витебска могли видеть Ольгу Хижинкову во время демонстраций коллекций различных модельеров во время фестиваля «Белая амфора», который раньше проходил в нашем городе.

Поздравить нашу землячку с днем рождения, который ей придется отмечать в камере Центра изоляции правонарушителей, можно отправив открытку или письмо по адресу: Хижинковой Ольге Николаевне, 1-й переулок Окрестина, д.36, ЦИП, г. Минск.