Началось банкротство КУСХП «Краснополье», два года назад директора этого предприятия посадили за взятку в виде палки колбасы

Сяржук Серабро • 20/11/20 14:32 • Эканоміка

В Россонском районе началась процедура банкротства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Краснополье».



Производство по делу об экономической несостоятельности этого предприятия экономический суд Витебской области начал 5 ноября. С этой даты колхозу назначен защитный период, который завершится 5 декабря.

Напомним, что два года назад тогдашнего директора КУСХП «Краснополье» и депутата Россонского райсовета Сергея Карпенко приговорили к 4 годам лишения свободы за взятку — женщина, которая хотела устроиться на работу, передала ему бутылку коньяку, три палки колбасы и коробку конфет общей стоимостью 45 рублей 56 копеек. Карпенко, руководившего колхозом 24 года, взяли с поличным прямо в кабинете.