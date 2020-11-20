На полтора года посадили пойманного пьяным за рулем жителя Браслава, его мотоцикл конфисковали

ННВ • 20/11/20 13:26 • Здарэнні

Житель Браслава оказался за решеткой после того как попался инспекторам ГАИ пьяным на мотоцикле.



Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения. Только за езду в пьяном виде начиная с 2007 года его наказывали пять раз. А 2015 году его осудили по статье 317 УК (нарушение правил дорожного движения) и лишили прав на 5 лет.

Однако в июне текущего года житель райцентра снова попался сотрудникам ГАИ. Мало того, что он управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения, так еще и сел за руль пьяным.

В результате у мужчины конфисковали мотоцикл и оштрафовали его на 2700 рублей. А суд приговорил браславчанина к полутора годам лишения свободы и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старшего госавтоинспектора ОГАИ Браславского РОВД Анатолия Боровика.

Согласно статистике за 10 месяцев 2020 года в Витебской области ГАИ задержала уже 2343 пьяных водителя.