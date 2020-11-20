На полтора года посадили пойманного пьяным за рулем жителя Браслава, его мотоцикл конфисковали
Житель Браслава оказался за решеткой после того как попался инспекторам ГАИ пьяным на мотоцикле.
Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения. Только за езду в пьяном виде начиная с 2007 года его наказывали пять раз. А 2015 году его осудили по статье 317 УК (нарушение правил дорожного движения) и лишили прав на 5 лет.
Однако в июне текущего года житель райцентра снова попался сотрудникам ГАИ. Мало того, что он управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения, так еще и сел за руль пьяным.
В результате у мужчины конфисковали мотоцикл и оштрафовали его на 2700 рублей. А суд приговорил браславчанина к полутора годам лишения свободы и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старшего госавтоинспектора ОГАИ Браславского РОВД Анатолия Боровика.
Согласно статистике за 10 месяцев 2020 года в Витебской области ГАИ задержала уже 2343 пьяных водителя.
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