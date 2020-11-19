Случаи повторного заражения коронавирусом зафиксированы в Миорском районе

• 19/11/20 0:35 • Здароўе

Осенью в Миорском районе были зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом людей, переболевших весной.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Первые случаи заражения коронавирусом в этом регионе Витебской были отмечены в апреле. А уже в октябре здесь начали фиксировать повторные заражения, сообщает газета «Міёрскія навіны» со ссылкой на главврача РЦГЭ Галину Федукович.

Всего за период эпидемии по данным санитарной службы в Миорском районе COVID-19 заболели более 200 человек. Это самый низки показатель в Витебской области, утверждает районная газета. Пики заболеваемости наблюдались в июне и октябре.

По мнению миорских специалистов вирус «помолодел» — чаще стали заражаться люди в возрасте 45-59, а также 24-44 лет.

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