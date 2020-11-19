Сбивший велосипедиста водитель заплатит матери погибшего подростка 3000 рублей, а государству — 5400

Іван Дзедушкін • 19/11/20 22:35 • Здарэнні

Водителя, сбившего в Полоцке ехавшего на велосипеде подростка и удравшего с места ДТП, приговорили всего к году «домашней химии». Мальчик умер от травм спустя несколько месяцев.



Эта авария произошла вечером 9 августа 2019 года. Подросток на велосипеде выехал на встречную полосу движения, где го сбила легковушка «Opel Astra». После столкновения водитель скрылся, но был оперативно задержан благодаря тому, что потерял номер на месте ДТП.

Машину нашли в одном из гаражных кооперативов, а управлявшего ей 33-летнего мужчину милиционеры задержали в соседнем дворе. При этом выяснилось, что он не имеет прав.

Дело расследовалось почти год и только в июне его передали в суд. Водителю предъявили обвинение по части 2 статьи 159 УК — оставление человека в опасности.

На суде было установлено, что если бы водитель ехал с разрешенной в райцентре скоростью 60 километров в час, а не 78,6 километра в час, у него была возможность предотвратить столкновение. При этом он оставил ребенка без помощи, что на суде объяснял испугом. «Скорую» вызвали очевидцы ДТП, но после долгого лечения не смотря на все усилия медиков подросток умер от полученных травм.

Приговором суда водитель легковушки был признан виновным в оставлении человека в опасности и приговорен на 1 год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме того, он должен заплатить в доход государства 5400 рублей, а матери погибшего подростка в счет компенсации морального вреда — 3000 рублей, сообщает газета «Полацкі веснік».