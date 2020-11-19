Парня без маски пассажиры не пустили в автобус, инцидент произошел в центре Витебска

ННВ • 19/11/20 12:25 • Здароўе

В центре Витебска парню без медицинской маски не позволили войти в автобус другие пассажиры.



Видеозапись инцидента была опубликована каналом «Витебск невероятный». Действия разворачиваются на остановке общественного транспорта у пирамиды торгового центра «Марко-Сити».

На видео видно, как двое молодых людей преграждают путь парню в спортивной куртке, пытающемуся сесть в автобус. Они просят его надеть маску, но их оппонент, судя по всему не очень уверенно стоящий на ногах, в нецензурной форме отказывается.

В результате перепалки на остановке остаются все трое — молодые люди в масках были вынуждены выйти из автобуса, чтобы не пустить туда не соблюдающего санитарные нормы парня.

Напомним, что в Витебске с 12 ноября введен обязательный масочный режим, теперь в местах массового пребывания людей всем необходимо носить медицинские маски, в том числе — в общественном транспорте.