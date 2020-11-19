Лукашенко назначил новым начальником милиции Витебщины полковника Андрея Любимова

ННВ • 19/11/20 14:16 • Падзеі

Новым начальником УВД Витебского облисполкома стал полковник милиции Андрей Любимов, такое назначение сегодня сделал Александр Лукашенко.



В Витебск Любимова переводят с должности первого заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — он руководил криминальной милицией столицы. Это кресло он занял в 2018 году, а до этого четыре года возглавлял Фрунзенский РУВД.

Напомним, что предыдущего главу милиции Витебщины Михаила Гриба забрали в Минск в конце октября, теперь он возглавляет всю столичную милицию.