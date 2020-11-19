Лукашенко назначил новым начальником милиции Витебщины полковника Андрея Любимова
Новым начальником УВД Витебского облисполкома стал полковник милиции Андрей Любимов, такое назначение сегодня сделал Александр Лукашенко.
В Витебск Любимова переводят с должности первого заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — он руководил криминальной милицией столицы. Это кресло он занял в 2018 году, а до этого четыре года возглавлял Фрунзенский РУВД.
Напомним, что предыдущего главу милиции Витебщины Михаила Гриба забрали в Минск в конце октября, теперь он возглавляет всю столичную милицию.
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