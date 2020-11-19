Более 60 ран насчитали эксперты на теле мужчины, убитого в Шумилинском районе, по подозрению в убийстве арестован односельчанин

Іван Дзедушкін • 19/11/20 14:31 • Крымінал

Ночные посиделки со спиртным двух жителей деревни Добрино Шумилинского района закончились жестоким убийством одного из мужчин.



Утром 4 ноября в местную милицию позвонили женщина и сообщила, что ее муж нашел односельчанина зверски убитым в его доме. Приехавшая на вызов следственно-оперативная обнаружила жертву на теле которой были десятки колото-резаных ран.

Осмотрев место происшествия милиционеры по подозрению в совершении убийства задержали 44-летнего мужа звонившей женщина. Согласно предварительной версии, в ночь с 3 на 4 ноября мужчина распивал спиртное в гостях у 59-летнего односельчанина. Между ними вспыхнула ссора, которая завершилась убийством хозяина избы.

Как позже установят эксперты, гость расплатился за гостеприимство не менее чем 64 ранами, которые нанес односельчанину ножом и каким-то твердым предметом.

В результате мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью. После допроса обвиняемого поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.