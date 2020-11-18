Завтра сильный ветер, синоптики объявили оранжевый уровень опасности
18 ноября в Витебске ожидается усиление ветра, скорость порывов может достигать 15-18 метров в секунду.
Сильный ветер будет по всей Витебской области. Порывы южного и южно-западного ветра в некоторых регионах будут иметь скорость до 20 метров в секунду.
МЧС рекомендует в период сильного ветра воздержаться от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
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