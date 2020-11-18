УКС Витебска и Витебского облисполкома должны перечислить деньги в целевой бюджетный госфонд как высокорентабельные

Сяржук Серабро • 18/11/20 14:47 • Эканоміка

По итогам первого полугодия в Витебской области определены три высокорентабельные организации, которые должны сделать отчисления в республиканский бюджет, среди них — городское и областное управления капитального строительства.



Больше всех из своей прибыли предстоит перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития проектному институту «Витебскгипрозем» — 115 000 рублей. Управление капитального строительства города Витебска добавит к этому 10 000 рублей, а управление капитального строительства Витебского облисполкома — 9000 рублей. Для сравнения УКС города Бреста должен перечислить 53 000 рублей.

Всего по итогам первого полугодия в этот список попали 47 госорганизаций со всей Беларуси. Деньги в целевой фонд они должны перечислять равными долями до 25 декабря.